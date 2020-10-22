Песков прокомментировал обвинения о вмешательстве России в выборы США

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все обвинения в адрес России в попытках вмешаться в американские выборы абсолютно безосновательны. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя утверждения директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа о том, что Москва и Тегеран якобы хотят влиять на избирательный процесс в Штатах.

«Обвинения сыплются каждый день, они все абсолютно безосновательны, они ни на чем не основываются, скорее это дань внутриполитическим процессам, связанным с приближающимися выборами», - сказал Песков, отметив, что комментирует эту тему «с сожалением».

Напомним, ранее 22 октября директор Национальной разведки СШАпредупредил американцев, что Москва и Тегеран якобы пытаются вмешаться в президентские выборы в Штатах, оказывая давление на общественное мнение. По его словам, Россия и Иран получили «некоторую информацию» о регистрации избирателей, что позволит им влиять на выборы.