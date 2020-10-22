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Вологодская область хочет попасть в пилотный проект Минэнерго по газификации

Благодаря проекту регион сможет полностью газифицировать все муниципалитеты
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Сейчас уровень газификации региона отстает от общероссийского на семь процентов. Голубое топливо доступно жителям 15 из 26 районов. В сельской местности газ есть только у 20% жителей. Для интенсивной газификации муниципалитетов Вологодская область подала заявку на включение в пилотный проект Минэнерго и ПАО «Газпром».

«Нам необходимо войти в число пилотных регионов. Это важно для Вологодской области, поскольку показатели газификации в сельской местности в регионе значительно отстают от среднероссийских показателей», - отметил губернатор области Олег Кувшинников.

Одновременно в регионе идет реализация нескольких проектов по газификации. Самый масштабный – строительство газопровода Кириллов-Вытегра. Первый участок газопровода сдадут в 2021 году. Газ получат 600 домовладений в городе Кириллове.

В дальнейшем от этого газопровода постоят отводы на Липин Бор и Белозерск. Общая протяженность линии составит 412 км. В результате уровень газификации области к 2025 году увеличится до 70%.