Второй адвокат Ефремова попросил суд назначить артисту наказание в виде 4 лет условно

Адвокат просит сократить срок актеру до 4 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Мосгорсуде, 22 октября, проходит апелляция по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.

Сайт kp.ru ведет прямую трансляцию с места событий.

«Со времён римского права наказывали именно за умысел в преступлении, а Ефремов совершил преступление неумышленное», - акцентирует внимание адвокат Вячеслав Васильев и тут же предлагает суду: заменить срок на 4 года условно.

Защита просит смягчить приговор актеру, который раскаялся и выплатил пострадавшей стороне компенсацию.

Напомним, 8 июня на Садовом кольце произошло смертельное ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов. Он был пьян и превысил скорость на 25 км/ч, как позднее сообщил прокурор. Джип артиста вылетел на встречную полосу врезался в фургон курьера Сергея Захарова, который от полученных травм скончался в НИИ Склифосовского. Судебный процесс по делу продолжался три месяца. 8 июня судья Елена Абрамова вынесла приговор - приговорить актера к 8 годам колонии общего режима.