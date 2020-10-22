За сутки в Москве скончались 62 пациента с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за сутки скончались 62 пациента с положительным результатом теста на наличие коронавирусной инфекции в организме. Таким образом общее число летальных случаев в столице за все время эпидемии covid-19 увеличилось до 6 249. Об этом 22 октября сообщили в оперштабе.

Напомним, чтобы избежать инфицирования коронавирусом гражданам следует тщательно мыть руки с мылом или использовать антисептик, носить медицинские маски, а также пользоваться перчатками и соблюдать социальную дистанцию. Кроме этого, в случае появления симптомов гражданам необходимо обратиться за помощью к врачам.

Ранее сайт kp.ru писал, что рост числа заболевших в Москве и в России в целом связан с сезоном ОРВИ и гриппа, а также с возвращением россиян в родные регионы после летних отпусков на курортах.