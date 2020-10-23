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Политика

Bloomberg: Американские сенаторы призывают ввести новые санкции против России из-за дела Навального

Юлия КЕКОВА
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В США несколько сенаторов от Демократической и Республиканской партий направили письмо госсекретарю Соединенных Штатов Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с призывом ввести новые санкции против России из-за ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального. Об этом в сообщило агентство Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Навальному стало плохо на борту самолета. Он летел из Томска в Москву. Пилоты воздушного судна оперативно приняли решение об экстренной посадке в Омске. Там оппозиционера сразу же госпитализировали в больницу.

Алексей Навальный попал в реанимацию