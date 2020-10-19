Запад устроил постановку с «отравлением Навального», чтобы вмешаться в российские выборы

Никак иначе Западу не удавалось раскрутить Навального ни на международном уровне, ни даже внутри России Фото: REUTERS

СМЕШНЫЕ НЕСОСТЫКОВКИ

По «делу Навального» под санкции Евросоюза попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. А еще – Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Эту организацию в Европе назвали местом создания боевого яда «Новичок».

И этот «санкционный список» окончательно превратил в клоунаду всю историю с Навальным. Ну, клоунада началась, когда у нас на глазах разворачивалась постановка с «отравлением». Потом посыпались десятки версий, выдвигаемых со стороны Запада. И главное – никаких доказательств и подтверждений, что «Новичок» был, европейские сыщики так и не предоставили.

Смотрите сами. Сначала появились несостыковки в подаче и трактовке событий. Все это вызывало десятки вопросов. Например, если целью было убийство Навального, зачем сажали самолёт с ним в Омске? Зачем за его жизнь боролись не только омские врачи, но и ведущие медики страны? Зачем российские власти позволили транспортировать его в Германию? Озвученная немецкой стороной версия с «Новичком» вызвала недоумение. Ведь ранее те же западные СМИ убеждали всех в масштабной отравляющей силе этого боевого яда. Если бы смертоносная отрава реально была, зацепило бы всех вокруг. И постояльцев отеля. И пассажиров самолета. И сотрудников ФБК. Почему все они живы? Почему не пострадала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш? Или начальница отдела расследований Мария Певчих? Это отдельная и загадочная фигура в этом голливудском блокбастере. Выходит, она прилетела из Лондона в Томск, чтобы просто погладить Алексею рубашку. Э-э-э… У вас это вопросов не вызывает?

Запад устроил постановку с «отравлением Навального», чтобы вмешаться в российские выборы Фото: REUTERS

БУТЫЛКА РАЗДОРА

Версии про способы отравления и частота, с которой эти версии меняются, вызывают только недоумение. Сначала говорили, что яд нанесли на трусы или носки. Потом одумались и выдали, что «Новичок» подсыпали в чай. Но, как показала проверка, подал Навальному чай в аэропорту его же помощник. Неужели он был завербован? Затем сказали, что Алексея отравили с помощью бутылки воды «Святой источник». И опять воландовская мистика. Бутылку никто не проносил через досмотр в аэропорту, но она оказалась у немецких специалистов.

Нынешняя версия просто шикарна. Теперь речь идет сразу о двух отравлениях (одно – снова через чай в аэропорту, а потом – или до - через бутылку с водой).

И блистательный хэппи-энд. «Дважды отравленный» раздает интервью направо и налево. Якобы он чудом спасся от яда, который может уничтожить целый город. Снимается в видео Дудя - отдохнувший, бодрый, с лучезарной улыбкой… Все это, включая введённые санкции и то, в отношении кого именно они были введены, лишь подтверждает, что никаких реальных данных по делу Навального у Запада нет. Доказательств вины России нет даже гипотетически. Есть только политическое шоу.

ПОХВАЛИЛИ ЗА РАБОТУ

Давайте по порядку. Введение санкций в отношении представителей внутриполитического блока росийских властей можно воспринимать только как аплодисменты за хорошую работу, которая при этом крайне не нравится Западу. Попадание в «черные списки» Европы давно стало признанием. Понятно, почему в этом списке замминистры обороны. За ними стоят новейшие вооружения, которые сделали невозможным прямое давление на Россию.

Версии про способы отравления и частота, с которой эти версии меняются, вызывают только недоумение Фото: REUTERS

Понятно, что в списке глава ФСБ. Российские спецслужбы противостоят западным, предотвращают провокации на территории России. А вот Меняйло до сих пор не могут простить участие в воссоединении Крыма с Россией.

«Высоко оценён» и внутриполитический блок Кремля: за выборы Президента в 2018 году, за Общероссийское голосование по Конституции и за срыв заготовленных протестов. Все это очень раздражает кураторов Навального, тех, кто добивался новой революции внутри России.

Кстати, Запад не упустил возможности отомстить Кириенко. Ведь ему дали героя России за новейшие вооружения, которыми мы опередили США. Из шести супер-изделий, которые Путин представил миру, три делались как раз под руководством Кириенко. И это ему американцы не простят никогда.

ИДЕАЛЬНЫЙ ОППОЗИЦИОНЕР

Для внутриполитического блока Администрации президента Навальный всегда был своего рода «идеальным оппозиционером». Он играл по прогнозируемому сценарию и на выборах президента России в 2018 году, и в период голосования по поправкам в Конституцию в 2020-м. Навальный успешно уводил оппозиционный электорат с участков, сливал протест после голосования.

Его непомерные амбиции, стремление быть единственным «лидером оппозиции» и абсолютное неприятие каких-либо конкурентов на этой поляне позволяли успешно им манипулировать, а сам он ревностно зачищал все соперничавшие с ним несистемные оппозиционной площадки. В этом смысле Алексей был выгоден и удобен. С него буквально «сдували пылинки», чтобы «с Лёшей чего-то не стряслось».

В этом плане санкции – не что иное, как признание. Выходит, обыгрывая Навального, внутриполитический блок обыгрывал и его западных кураторов. Хотя эти санкции не помешают им и дальше делать свою работу.

А В ЧЕМ СМЫСЛ?

Вводя санкции в отношении руководителей внутриполитического блока, Запад фактически открыто признаётся в своих планах по вмешательству в предстоящие в 2021 и 2024 годах выборы в России. И атакует тех, кто в Администрации президента будет за них отвечать. Подрыв попробуют устроить через самого Навального. Этого уже никто не скрывает.

Введя санкции, Запад раскрыл карты: стало окончательно понятно, кто мог быть заказчиком провокации и для чего она изначально могла делаться. Никак иначе Западу не удавалось раскрутить Навального ни на международном уровне, ни даже внутри России.

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