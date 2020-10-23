Правительство может изменить механизм начисления выплат медикам, работающим с больными коронавирусом Фото: Светлана Макеева

Правительство продлит на следующий год доплаты медицинским сотрудникам, работающим с пациентами, больными коронавирусной инфекцией, однако изменит механизм их начислений.

Как передает «Коммерсантъ», согласно публикации, по поручению вице-премьера России Татьяны Голиковой, выплатами медикам переведут на федеральный уровень. Таким образом изменится механизм администрирования этих выплат.

Ранее средства поступали из федерального бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), откуда направлялись в регионы.

Как сообщает источник издания, при новой схеме доплаты будет напрямую осуществлять один из внебюджетных фондов - Пенсионный фонд, Фонд социального страхования (ФСС) или Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС), под совместным руководством Минздрава и Минтруда.

«Это позволит в будущем избежать проблем с определением размера доплат из-за рассогласованных действий центра и регионов», - отметил источник издания.

Как писал сайт kp.ru, ранее о продлении доплат заявил министр финансов Антон Силуанов, который отметил, что средства есть в резервном фонде правительства

Напомним, меры поддержки были продлены до октября. Кроме того, в августе кабмин дополнительно выделяло около 66 млрд рублей на поддержку медиков, работающих с коронавирусными пациентами. В начале октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение кабмина о выделении более 11 млрд рублей на выплаты борющимся с COVID-19 медикам.