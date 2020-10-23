Замглавы Минцифры по медиаотрасли вместо Алексея Волина назначена Бэлла Черкесова

Бэлла Черкесова. Фото: сайт правительства России

Место Алексея Волина на посту заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций займет Бэлла Черкесова из администрации Кремля.

В пятницу, 23 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина. Пост он занимал с июля 2012 года, отвечая в ведомстве за развитие медиаотрасли и интернета.

Согласно постановлению главы правительства от 23 октября, отвечать за медиаотрасль на посту заммнистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций будет Бэлла Черкесова.

В пресс-службе правительства отметили, что под руководством Волина в России был успешно реализован проект по переводу аналогового телевещания в цифровой формат. В результате 60 миллионов человек получили доступ к 20 бесплатным каналам в высоком качестве. Кроме того, отметили результаты в борьбе с интернет-пиратством.

«Алексей Волин также был одним из основных разработчиков мер поддержки СМИ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», - сообщили в пресс-службе кабмина.