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Политика

Завершению строительства "Северного потока - 2" мешает погода

Для скорого окончания проекта прилагается максимум усилий, рассказала генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова
Анастасия РЫШКОВА
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Для скорого окончания проекта прилагается максимум усилий, рассказала генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

Для скорого окончания проекта прилагается максимум усилий, рассказала генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова в интервью корпоративному журналу "Газпрома" заявила, что для завершения строительства газопровода "Северный поток - 2" прикладываются все силы несмотря на многие факторы, в том числе и погодные условия.

"Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке. Прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него", - сказала Бурмистрова.

Для строительства были получены все необходимые для этого документы, подчеркнула она.

Напомним, что "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год и общей протяженностью 2,5 тысячи километров от побережья России через Балтийское море до Германии. Специалисты заявили, что проект завершен на 94%.