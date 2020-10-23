В черный список попал Центральный научно-исследовательский институт химии и механики. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 23 октября, США ввели новые санкции против России. В черном списке оказался ФГУП Центральный научно-исследовательский институт химии и механики. Об этом сообщается в пятницу на сайте Министерства финансов США.

По версии американских властей, предприятие связано с "опасной вредоносной [компьютерной] программой Triton", "разработанной специально для того, чтобы наносить ущерб и манипулировать промышленными системами безопасности".

"Российское правительство продолжает осуществлять опасную деятельность в киберсфере, направленную против Соединенных Штатов и наших союзников", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

Черный список подразумевает, что будут заморожены активы института в США и запрещена любая деятельность американских граждан с его фигурантами.

В четверг, 22 октября, Владимир Путин выступая в рамках дискуссионного клуба "Валдай", напомнил, что Россия не занимается "вмешательством" в киберпространство. Президент подчеркнул, что многочисленные расследования в США доказали этот факт.