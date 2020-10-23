Какие продукты помогут справиться с осенней хандрой, советы эксперта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Справиться с хандрой в осеннее время поможет правильное питание. Такой совет дает эксперт в области пищевого поведения Мария Краснова.

Она назвала основные правила питания, которые помогут поддерживать организм в тонусе и не столкнуться с хандрой и депрессией.

- Мы — это то, что мы едим. Поэтому первым делом при симптомах осенней хандры стоит пересмотреть свое питание, - советует специалист.

В рацион нужно добавить продукты, которые стимулируют синтез серотонина. Это рыба, фрукты, орехи, бананы, шоколад, финики, свежие овощи.

Необходимо следить за пополнением запасов витамина D. Из-за недостатка солнечного света он плохо синтезируется в организме. Поможет восполнить баланс жирная рыба, морские водоросли, сыр, сливочное масло, куриные желтки.

Не стоит забывать про напитки. Свежие соки из моркови, апельсина или свеклы поднимут настроение и укрепят иммунитет, а травяные чаи — успокоят нервную систему. Неплохой результата дадут витамины и пищевые добавки, их нужно принимать в осеннее время. Например, настойки лимонника или женьшеня могут пить все, а вот по поводу медицинских препаратов нужно проконсультироваться с врачом. Если состояние апатии все же имеется, то снимать его крепким алкоголем нельзя, это лишь усугубит ситуацию.

- В холодное время года важно стараться избегать стрессов и эмоционального истощения. Это подрывает здоровье, приходят простуды. Поэтому важно держать себя в тонусе, добавить физическую активность, - отмечает в беседе с Пятым каналом эксперт.

Заниматься спортом можно не только в фитнес-клубе, но и в парке. Даже простая прогулка на свежем воздухе в солнечный день поможет подзарядиться витамином D.

- Используйте по максимуму световой день, просыпайтесь пораньше, с первыми лучами солнца, и ложитесь тоже пораньше, чтобы организм восстановился, — посоветовала эксперт.

Ранее специалист объяснила, что может вызвать упадок жизненных сил. Порой дело кроется в нехватке витаминов, пишет газета "Известия".