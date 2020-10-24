Не роскошь, а средство передвижения: россияне рассказали, как воспринимают автомобиль

Россияне относятся к автомобилям, как к необходимости Фото: Евгения ГУСЕВА

Россияне рассказали, как относятся к автомобилю в семье. Для большинства транспорт не является предметом роскошь, а только необходимым средством передвижения. Такой ответ выбрали 91% опрошенных.

Оставшиеся 9% придерживаются противоположного мнения – машина - это роскошь, от которой при необходимости можно отказаться. Их них 8% уверены, что личное авто повышает их социальный статус, а оставшиеся рассматривают владение автомобилем как хобби.

Стоит отметить, что заменять личную машину такси или каршерингом не готовы большинство россиян. 60% предпочитают иметь свой автомобиль, несмотря на доступность сервисов аренды.

Если говорить о количестве, то в большинстве случаев в семье имеется один автомобиль (78%), две машины в наличии в 19% случаев, а три и более – у 3%. Таковы данные опроса, проведенного сервисом «Авито Авто», пишет "Российская газета".

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