Атлантический шторм «Барбара» принесет в Москову теплые проливные дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москвичам пообещали потепление. Атлантический шторм «Барбара», который движется со стороны Европы, накроет регион в ближайшие дни. Погода сменится в сторону потепления: температура воздуха снова прогреется до 9-14 градусов, но обходиться без зонтика не получится.

Москва и Московская область окажутся во власти шторма, регион накроют проливные дожди, порой будет подниматься порывистый ветер.

– Воздух при этом будет хоть и сырой, но теплый. Температура повысится до плюс 9–14 градусов, что на 5 градусов выше климатической нормы, цитирует «Подмосковье сегодня» слова ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

К 26 октября инициативу перехватит антициклон. Он прогонит влажность и вернет жителей в начало месяца.

- Погода будет сухая и солнечная. Ночью около нулевых значений, днем – 5-20 тепла. Что на 5 градусов превышает климатическую норму,- отмечает Тишковец.

Что касается снега, то он пока не предвидится. Так что синоптики советуют не торопиться с заменой летней резины на зимнюю.

Кстати, октябрь стал одним из самых теплых в истории метеонаблюдений, сообщает RT.