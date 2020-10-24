Пассажира самолета оштрафовали на 40 тысяч евро за поход в туалет

Пассажира самолета оштрафовали за 40 тысяч евро за поход в туалет Фото: Иван ВИСЛОВ

Пассажира авиакомпании Finnair оштрафовали на 40 тысяч евро (более 3,5 миллионов рублей) после того, как он воспользовался туалетом на борту самолета.

Оказалось, что мужчина разгромил его еще в 2017 году на рейсе Финляндия - Вьетнам, однако доказать его вину удалось только сейчас. Об этом стало известно изданию Indepednent.

Турист сначала начал вести себя слишком агрессивно из-за того, что бортпроводник не разрешил ему расплачиваться подарочной картой авиакомпании во время перелета.