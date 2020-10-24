Испугавшийся резкого звука Зеленский попал на видео

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский во время хоккейного матча в Мариуполе испугался внезапного громкого шума. Видео его реакции на звук появилось в социальных сетях.

Глава государства посетил открытие арены Mariupol Ice Center, где состоялся хоккейный матч между молодежными командами. Во время игры украинский лидер проводил встречу, как неожиданного его выступление прервал громкий звук. Зеленский испугался, подскочил и зажал уши, пытаясь заткнуть их пальцами рук.