В США принесли извинения российским ученым за отказ публиковать статью из-за санкций

В США принесли извинения российским ученым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский геофизический союз (AGU) принес свои извинения российским ученым из Института прикладной физики РАН, за отказ принимать к рассмотрению их статью в связи с введенными санкциями.

В своем ответе AGU указал на ошибку в своем решении при отказе в публикации российским ученым, отметив, что приглашает авторов исследования к повторной подаче заявки, которая будет рассматриваться «наравне с другими заявками», а решение о публикации статьи будет приниматься «исключительно исходя из соображений ее научной ценности»

«После тщательного рассмотрения процесса ... мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам», - приводит РИА Новости извинение Американского геофизического союза.

Ранее AGU отказался публиковать статью «Новая связь между Эль-Ниньо - Южным колебанием и атмосферным электричеством», подготовленную для публикации в журнале Geophysical Research Letters.

Как сообщалось в письме ИПФ РАН, свой отказ союз объяснил невозможностью рассмотрения научных работ, финансируемых правительством России и Минобразования как части российского правительства.