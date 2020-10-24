По Темзе и Гудзону запустили огромного надувного Бората: состоялась премьера сиквела знаменитой комедии

По Темзе и Гудзону запустили огромного надувного Бората Фото: REUTERS

На стриминговом сервисе Amazon Prime состоялась премьера комедийного фильма «Борат 2». В рамках промокампании картины на воду в трех городах спустили лодки с надувным Боратом Сагдиевым.

Кукла, которая повторяет позу героя Саши Барона Коэна на постере фильма «Борат 2», где казахстанский журналист изображен в манкини из медицинской маски, проплыла по реке Темзе в Великобритании, по Гудзону в Нью-Йорке, и по озеру Онтарио в Торонто. Под куклой, на самой лодке был расположен лозунг: «Носи маску, спасай жизни».

Новая часть «Бората» получила название «Борат: дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан». Сюжет сиквела построен вокруг желания главного героя выдать свою дочь замуж за американского вице-президента Майка Пенса.

Напомним, первая часть фильма, названная «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана», вошедшая в ограниченный прокат в 2006 году, получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий».