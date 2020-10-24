Коронавирус у Анджея Дуды: что известно о состоянии здоровья президента Польши

Анджея Дуда Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Польши Анджея Дуда сдал тест на коронавирусную инфекцию, который показал положительный результат. О болезни сообщил пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский, который рассказал, что тест на наличие COVID-19 сделали в пятницу, 23 октября, на данный момент глава государства чувствует себя хорошо.

«Вчера президент Анджей Дуда сделал тест на коронавирус. Результат положительный. Президент чувствует себя хорошо», - написал пресс-секретарь на страницах своего Twitter, отметив, что президентская администрация находимся в постоянном контакте с соответствующими медицинскими службами

Кроме того, Спыхальский сообщил, что в связи с положительным результатом теста на коронавирус у польского лидера он собирается уходить на карантин. Ранее карантин в связи с контактом с больным коронавирусом отбыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. На данный момент на карантине находится министр иностранных дел республики Збигнев Рау.