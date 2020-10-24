Особенности второй волны коронавируса назвали эксперты Фото: REUTERS

Во вторую волну коронавирусной инфекции пациенты, у которых заболевание протекает в тяжёлой форме, умирают вдвое быстрее. Такую особенность отметили британские учёные для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE), основываясь на данных о более чем 76 тысячах заболевших в Великобритании.

Как передает Daily Mail, по данным специалистов, в период с начала пандемии и до августа с момента выявления у пациентов симптомов коронавируса до смерти проходило в среднем 13 дней. В последние время больные умирают по истечению одной недели.

Эксперты полагают, что такая негативная динамика может объясняться тем, что с начала пандемии лечение коронавируса усовершенствовалось, вследствие чего врачам удается спасти большее количество пациентов, а умирают преимущественно заболевшие с самым слабым иммунитетом.

Ученые также подтвердили, что вирус SARC-CoV-2 способен мутировать, но возможные мутации не будут оказывать влияния на тяжесть течения болезни, однако могут увеличить способность инфекции распространяться.