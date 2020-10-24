Вирусолог назвал самый опасный и неконтролируемый источник коронавируса

Вирусолог рассказал об опасном и неконтролируемом источнике СOVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии и глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал самыми опасными переносчиками коронавируса тех, у кого заболевание протекает бессимптомно.

По словам специалиста, такие пациенты имеют латентную форму болезни. Они являются здоровыми вирусоносителями и вирусовыделителями, а значит могут заражать других людей.

"Переболевшие корью никого не заражают, а они заражают коронавирусом", — сказал Зуев в интервью "Парламентской газете".

Он считает, что такие носители вируса сегодня "являются скрытыми и неконтролируемыми источниками заражения".

Напомним, что в России коронавирусной инфекцией были заражены 1 497 167 человек. Около 26 тысяч стали жертвами коронавируса. Российскими специалистами было проведено свыше 56 миллионов тестов.