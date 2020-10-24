Три джипа и эскорт полиции: Дэйна Уайт опубликовал видео кортежа Хабиба Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава UFC Дэйна Уайт в своем личном Твиттере опубликовал видео, на котором запечатлена поездка Хабиба Нурмагомедова из отеля в Абу-Даби на арену, где ему предстоит защита его чемпионского пояса в легком весе. В соперниках у нашего спортсмена - американец Джастин Гейджи.

На видео, которое показал Дэйна Уайт, на выезде из отеля - кортеж из трех джипов и два автомобиля полицейского сопровождения. Хабиб уже приехал на арену, и примерно через час выйдет в октагон.

Прямая трансляция начнется с 22:00 на канале "Рен ТВ". Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 254. Все самое интересное о бое Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи в нашем спецпроекте. Кроме того, вашему вниманию - последние новости с главными событиями о том, что произошло на 24 октября накануне боя Хабиба и Гэтжи.