Российские военные провели дезинфекцию 50 зданий в Абхазии

Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты ЧФ совершила марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия. Фото: Андрей Стельмашов

Военнослужащие сводного отряда РХБ защиты Черноморского флота (ЧФ) провели дезинфекцию социальных объектов Гулрипшского района республики Абхазия. Перед этим специалисты совершили 50-километровый марша из Гудауты в Сухум.

Обработка производилась в центральном военном госпитале министерства обороны Абхазии, туберкулезном диспансере, рынке, администрации, РОВД и воинской части. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Всего за два дня военными было обработано более 50 зданий и сооружений общей площадью более 70 тыс. квадратных метров и прилегающей к ним территории, а также дорожных покрытий общей площадью более 15 тыс. квадратных метров.

Всего за два дня военными было обработано более 50 зданий и сооружений общей площадью более 70 тыс. квадратных метров. Фото: Андрей Стельмашов.

Работы ведутся уже четвертый день подряд, всего за время прибывания российских военнослужащих в республике было продезинфицировано около 200 тыс. квадратных метров различных поверхностей в местах массового скопления людей.

Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты ЧФ совершила марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия.

Работы ведутся уже четвертый день подряд. Фото: Андрей Стельмашов.