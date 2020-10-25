Стоит ли россиянам ждать роста цен на макароны, рассказали в Минсельхозе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минсельхозе заявили, что россиянам не стоит бояться возможного роста цен на макаронные изделия.

По данным ведомства, повышение стоимости на эти продукты не ожидается в ближайшее время. На данный момент министерство ведет активную работу для сохранения стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

- Макароны - товар длительного хранения, это дает возможность создавать значительные запасы продукции, что также способствует сохранению стабильности ценовой ситуации, - отмечается в тексте.

Напомним, ранее сообщалось, что по мнению экспертов к Новому году в России стоит ожидать роста цен на некоторые продукты. По мнению аналитиков, речь идет об увеличении стоимости макаронных изделий, мяса, рыбы и молока. Кроме этого, заявлялось, что цены поднимутся на фураж - виды культур, которые идут на корм скоту, ячмень, пшеницу и фуражную кукурузу.