Лукашенко назвал Россию главным союзником Беларуси

Лукашенко назвал Россия главным союзником Белоруссии Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Россия оказывает значимую поддержку стране и является ее главным союзником. Об этом глава государства сообщил во время разговора с госсекретарем США Майку Помпео.

- Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы, - приводит слова белорусского лидера телеканал "360".

Также Александр Лукашенко отметил, что к внешним угрозам он относит Литву и Польшу. Он заявил, что "в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать" в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Помпео тем временем со своей стороны отметил, что ни от НАТО, ни перечисленных президентом Республики стран подобной угрозы не стоит опасаться, поскольку ее не существует".