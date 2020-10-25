Эксперт рассказал об опасности езды на автомобиле с открытыми окнами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Езда на автомобиле с открытыми окнами чревата потерей контроля над транспортным средством и более серьезными травмами в случае дорожно-транспортного происшествия. Об опасности предупредил автомобильный эксперт Егор Васильев.

При открытых окнах сильный встречный ветер может занести в салон автомобиля мелкие камни, пыль, насекомых и другие небольшие предметы. Они могут попасть в глаза водителю, помешав ему вовремя отреагировать на ситуацию и негативно сказавшись на процессе безопасного вождения. Во время дождя в салон также могут попасть грязные водяные брызги от других машин.

- Если случится авария, то при открытых окнах находящиеся в автомобиле люди рискую получить травму от предметов, которые могут попасть внутрь автомобиля или из-за того, что, например, ваша рука окажется снаружи опрокидывающейся машины, - подчеркнул Егор Васильев в интервью агентству «Прайм».

Из-за этого риска многие современные автомобили сконструированы таким образом, чтобы в случае столкновения боковые окна и люки транспортного средства автоматически закрывались.