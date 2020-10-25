Иммунолог объяснил опасность самолечения при коронавирусе

Иммунолог объяснил, как препарат для предотвращения развития пневмонии может сказаться на здоровье при самостоятельном приёме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолечение при коронавирусе может пагубно сказаться на иммунной системе, заявил врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев, отметив, что бесконтрольный приём противовирусных препаратов может спровоцировать дисбаланс в организме.

- Всегда опасность есть. Эти препараты практически все влияют на иммунную систему. Кто может сказать, как у вас работает иммунная система? - сказал специалист в беседе с Ura.ru.

Щепеляев также уточнил, что из-за такого нарушения иммунной системы она может дезактивироваться.