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Коронавирус Covid-19

Иммунолог объяснил опасность самолечения при коронавирусе

Бесконтрольный приём противовирусных препаратов может привести к нарушениям в иммунной системе
Ася КУЗНЕЦОВА
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Иммунолог объяснил, как препарат для предотвращения развития пневмонии может сказаться на здоровье при самостоятельном приёме

Иммунолог объяснил, как препарат для предотвращения развития пневмонии может сказаться на здоровье при самостоятельном приёме

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самолечение при коронавирусе может пагубно сказаться на иммунной системе, заявил врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев, отметив, что бесконтрольный приём противовирусных препаратов может спровоцировать дисбаланс в организме.

- Всегда опасность есть. Эти препараты практически все влияют на иммунную систему. Кто может сказать, как у вас работает иммунная система? - сказал специалист в беседе с Ura.ru.

Щепеляев также уточнил, что из-за такого нарушения иммунной системы она может дезактивироваться.