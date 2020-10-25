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Врач назвал ошибки при ношении масок, которые могут привести к заражению коронавирусом

Кандидат медицинских наук напомнил, что средства индивидуальной защиты нельзя носить на подбородке
Ася КУЗНЕЦОВА
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Названы главные ошибки ношения масок

Названы главные ошибки ношения масок

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие россияне носят одноразовые маски неделями, чтобы избежать штрафов за нахождение без средств индивидуальной защиты в транспорте или магазинах, хотя маску необходимо менять через несколько часов использования, напомнил руководитель ЛОР-клиники и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Он также подчеркнул, что маска должна закрывать нос и рот, и её нельзя носить на подбородке.

- Если весной, в первую волну пандемии, люди были более насторожены, более ответственные, то уже ко второй волне граждане стали более прохладно относиться к маскам, - отметил Зайцев в беседе с ТАСС.