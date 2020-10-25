Семья скончавшегося главы Samsung заплатит несколько миллиардов долларов налогов на наследство

Дети умершего главы Samsung заплатят рекордные налоги на наследство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дети скончавшегося главы Samsung Ли Гон Хи заплатят около 10 триллионов вон (8,87 миллиона долларов) в качестве налогов на наследство только за акции, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источники в индустрии.

Ли Гон Хи оставил в наследство детям только фондовых активов на сумму около 18 триллионов вон (почти 16 миллиардов долларов). Во владении Ли Гон Хи было 0,08% привилегированных и 4,18% акций флагманской компании Samsung Electronics, 29,76% акций Samsung Samsung Life Insurance, 0,01% акций Samsung SDS и 2,88% акций Samsung C&T Corp.

У Ли Гон Хи остались сын, две дочери и вдова. Согласно законодательству Южной Кореи они могут выплатить налоги в рассрочку на срок до пяти лет.

Старшая дочь главы Samsung Ли Бу Чжин руководит сетью отелей Samsung Hotel Shilla, а сын, Ли Со Хён, возглавляет Благотворительный фонд Samsung. Младшая дочь Ли Юн Хён покончила с собой в 2005 году.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, в воскресенье, 25 октября, Ли Гон Хи умер в больнице Samsung в Сеуле в возрасте 79 лет. Шесть лет назад Ли Гон Хи перенёс сердечный приступ, после которого последовало долгое восстановление.