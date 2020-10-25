Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Семья скончавшегося главы Samsung заплатит несколько миллиардов долларов налогов на наследство

В соответствии с южнокорейским законодательством, они могут взять рассрочку на срок до пяти лет
Ася КУЗНЕЦОВА
КомментироватьОставить комментарий
Дети умершего главы Samsung заплатят рекордные налоги на наследство

Дети умершего главы Samsung заплатят рекордные налоги на наследство

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дети скончавшегося главы Samsung Ли Гон Хи заплатят около 10 триллионов вон (8,87 миллиона долларов) в качестве налогов на наследство только за акции, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источники в индустрии.

Ли Гон Хи оставил в наследство детям только фондовых активов на сумму около 18 триллионов вон (почти 16 миллиардов долларов). Во владении Ли Гон Хи было 0,08% привилегированных и 4,18% акций флагманской компании Samsung Electronics, 29,76% акций Samsung Samsung Life Insurance, 0,01% акций Samsung SDS и 2,88% акций Samsung C&T Corp.

У Ли Гон Хи остались сын, две дочери и вдова. Согласно законодательству Южной Кореи они могут выплатить налоги в рассрочку на срок до пяти лет.

Старшая дочь главы Samsung Ли Бу Чжин руководит сетью отелей Samsung Hotel Shilla, а сын, Ли Со Хён, возглавляет Благотворительный фонд Samsung. Младшая дочь Ли Юн Хён покончила с собой в 2005 году.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, в воскресенье, 25 октября, Ли Гон Хи умер в больнице Samsung в Сеуле в возрасте 79 лет. Шесть лет назад Ли Гон Хи перенёс сердечный приступ, после которого последовало долгое восстановление.