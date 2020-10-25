Россиян предупредили о снегопаде, дожде и гололеде в 12 регионах страны Фото: Евгения ГУСЕВА

Снегопад, мокрый снег, дождь, сильный ветер и гололед ожидаются в ближайшие дни в 12 регионах России. Такие прогнозы озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Самая некомфортная погода на востоке страны. Связано это с циклонической деятельностью», - приводит ТАСС слова специалиста.

По его словам, именно на востоке страны, в Приморском крае, на Сахалине, Курильских островах, Камчатке в ближайшие дни прогнозируются все виды осадков снег, мокрый снег и дождь. Кроме того, ожидается усиление ветра до 25 м/с, а местами до 30 м/с

Усиление ветра до 18-23 м/с, гололедно-изморозевые отложения, очень опасные для проводов и транспорта, ожидаются на юге Хабаровского края, в Амурской области и Еврейской автономной области.

Снегопад, мокрый снег, дождь и гололед прогнозируют и в Сибирском федеральном округе: в Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областях, а также в республиках Алтай и Тыва