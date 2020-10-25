Светлана Тихановская объявила в Белоруссии день «общенациональной забастовки» Фото: REUTERS

По итогам последнего дня своего «ультиматума» в воскресенье, 25 октября, лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская заявила о начале в Белоруссии «общенациональной забастовки», которая начнется с понедельника, 26 октября.

Ранее политик выступила с требованиями отставки действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, «прекращения насилия» на улицах и освобождения всех политзаключённых. При невыполнении данных условий до 25 октября, она пообещала устроить забастовку. Кроме того, заявляла о массовых протестах, блокировке автомобильных трасс и даже «обвале продаж в государственных магазинах».

«Завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово – закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернём», - передает слова политика в Telegram её пресс-служба.

Напомним, в воскресенье 25 октября в Минске и других городах страны прошли акции протеста. Репортаж из белорусской столицы вел спецкор kp.ru Владимир Ворсобин.

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