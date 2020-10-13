Эксперт об угрозе забастовки в Белоруссии от Тихановской: "Лебединая песня последняя оппозиционных деятелей"

Эксперт прокомментировал ультиматум Тихановской Фото: REUTERS

13 октября лидер белорусской оппозиция Светлана Тихановская выдвинула требования к властям республики. Однако эксперты сомневаются, что ультиматум будет принят.

- Александр Григорьевич ультиматумы не приемлет в категорической форме, поэтому я сомневаюсь, что Тихановская добьется какого-либо успеха. Это, наверное, лебединая песня последняя оппозиционных деятелей для того, чтобы попытаться раскачать ситуацию, - заявил старший научный сотрудник Института философии Академии наук Белоруссии Алексей Дзермант в эфире радио "Комсомольская правда".

Эксперт считает, что сейчас, по прошествии нескольких месяцев, часть протестующих уже не пойдет на радикальные действия.

Напомним, Тихановская выдвинула три требования к белорусским властям: Александр Лукашенко должен объявить об уходе с поста президента, насилие на улицах должно прекратиться, а политзаключённые должны быть освобождены. Оппозиционерка установила срок выполнения условий до 25 октября. В противном случае она обещает национальную забастовку.