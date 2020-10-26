Роспотребнадзор рассказал о влиянии «ЭпиВакКороны» на репродуктивное здоровье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предварительные результаты исследований влияния второй российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра Вектор на репродуктивное здоровье испытуемых показали ее безопасность. Об этом рассказала специалисты Роспотребнадзора.

Они отметили, что полностью исследований репродуктивной токсичности препарата завершатся в декабре текущего года.

- В ходе экспериментов на грызунах при повторном введении вакцины «ЭпиВакКорона» не обнаружено токсического воздействия препарата на структуру половых желез. Эта информация указывает на безопасность вакцины против коронавирусной инфекции для людей, - сообщили в пресс-службе ведомства в интервью РИА Новости.

Возможные отклонения в репродуктивном здоровье после прививки будут находиться в поле зрения специалистов во время наблюдения за привитыми добровольцами. Напомним, что вакцина, которую разработали специалисты российского центра Вектор, была зарегистрирована в октябре текущего года.

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