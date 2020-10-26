В России хотят создать должность омбудсмена по борьбе с коррупцией

В России предложили создать должность омбудсмена по борьбе с коррупцией Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В России может появиться институт уполномоченного по борьбе с коррупцией. С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Свое предложение он направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

В своем обращении политолог отметил, что коррупция оказывает негативное воздействие на развитие экономики является серьезной проблемой, бороться с которой можно лишь объединив усилия государства и гражданского общества.

«В связи с этим и в преддверии провозглашенного ООН Международного дня борьбы с коррупцией 9 декабря прошу вас оценить целесообразность создания в Российской Федерации института уполномоченного (омбудсмена) по борьбе с коррупцией», — цитирует обращение Орлова RT.

По словам политолога, омбудсмен сможет выявлять излишние бюрократические процедуры, а также совершенствовать законы в сфере коррупции и обрабатывать запросы граждан, передает телеканал «360».

Напомним, весной текущего года Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Генеральной прокуратуры призвал активизировать работу надзорного органа по борьбе с коррупцией, пишут «Известия».