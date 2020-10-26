Песков заявил, что Путин получает полную информацию по коронавирусу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства получает полную информацию о ситуации с распространением коронавируса в стране. Он отметил, что в данный период эпидемиологический "фон достаточно тяжелый".

"Сейчас основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы, она ушла на восток от Москвы, поэтому действительно ситуация достаточно тяжелая в плане распространения коронавируса, требует чрезвычайно энергичных усилий и от федерального правительства, и от правительств регионов, что и делается", — сказал Песков в разговоре с агентством РИА Новости.

Напомним, что по данным оперативного штаба, коронавирусом в России за последние сутки заразилось 17 347 человек. Это является очередным антирекордом для России. Последний максимум был достигнут 23 октября 2020 года.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса в мире коронавирусной инфекцией заразилось уже 43 миллиона человек.