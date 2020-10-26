В Гомеле рядом с флагом оппозиции обнаружили устройство, схожее со взрывным Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В понедельник, 26 октября, в Гомеле рядом с бело-красно-белого флагом белорусской оппозиции милиция обнаружила устройство, схожее со взрывным. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Белоруссии.

Как сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии, устройство было установлено полотно с флагом оппозиции в районе озера Обкомовское. Правоохранители вызвали саперно-пиротехническую группу.

По мнению экспертов, внешне обнаруженный предмет напоминает самодельное взрывное устройство. Находка состоит из овального заряда, завернутого в бумагу, взрывателя контактного механизма, электропровода и батарейки.

«Могло ли взорваться устройство, уже установят эксперты после соответствующих исследований», - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы МВД Белоруссии.

В министерстве уточнили, что следователи возбудили уголовное дело по факту совершения хулиганства

Напомним, сегодня, 26 октября, истёк срок выполнения условий ультиматума, выдвинутого лидер оппозиции Белоруссии Светланой Тихановской по отношению к белорусским властям. В случае невыполнения объявленных условий политик пообещала всеобщую забастовку.