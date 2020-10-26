Оппозиция объявила в Белоруссии общенациональную забастовку: что происходит в республике 26 октября 2020

Оппозиция объявила в Белоруссии общенациональную забастовку Фото: REUTERS

В понедельник, 26 октября, истёк срок ультиматума, объявленного лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской действующим властям республики.

С крупнейших предприятий Беларуси поступает противоречивая информация о приостановке работы и о продолжении производства в штатном режиме. В отдельных местах проходят акции протеста.

Так, задержания бастующих произошли у проходной "Гродно Азота". Администрация предприятия заявила, что работа идёт в обычном порядке.

Также рабочие собирались в группы на заводах МТЗ, МКТЗ и "Атлант" в Минске. Они прошли с призывами по цехам, но, также по сообщениям администраций предприятий, работа продолжилась.

Сидячую акцию протеста проводят ученики шестой гимназии в Минске, а студенты Белорусского национального технического университета вышли на марш.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 13 октября Светлана Тихановская объявила ультиматум властям Беларуси. Она потребовала, чтобы к 26 октября 2020 года Александр Лукашенко сложил полномочия президента, на улицах Беларуси остановили насилие, а всех политзаключённых освободили.

В случае невыполнения условий к назначенному сроку Тихановская пообещала начать общенациональную забастовку, остановив экономику страны.