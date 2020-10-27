Активист пытался похитить скульптуру из Лувра для возвращения ее в Африку. Фото: кадр из видео

В Париже полицейские задержали активиста из Конго Эмери Мвазуду Дийябанзу, который пытался похитить из Лувра старинную скульптуру. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает BFMTV.

Инцидент произошел прямо на глазах ошеломленным посетителей музея: мужчина снял скульптуру с постамента в выставочном павильоне Лувра и попытался унести ее с собой. Сам активист заявил, что просто хотел вернуть Африке «ее похищенное наследие».

- Я возвращаюсь домой, в Африке, с этим наследием, которые было украдено, - заявил он на видео, опубликованном в Twitter.

Самое нелепое в этой ситуации то, что скульптура не имела к Африке никакого отношения. Она была создала на индонезийском острове Флорес в 18 веке.

Отмечается, что ранее Эмери уже привлекали к ответственности за попытку кражи из музея. Он попытался похититель погребальный сосуд из Музея на набережной Бранли – образец традиционного примитивного искусства Африки, Азии, Океании и Америки. Тогда суд выписал ему штраф на одну тысячу евро.