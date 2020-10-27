Новые случаи заражения коронавирусом в России на 27 октября 2020: В стране выявлено 16 550 новых заболевших

В России за прошедшие сутки выявлено 16 550 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее в стране было зафиксировано 17 347 новых заражённых. Оперштаб сообщает также, что новые заболевшие выявлены во всех регионах России. Общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 1 547 774.

Больше всего новых заболевших зафиксировано в Москве. В столице за сутки тест на коронавирус оказался положительным у 4 312 человек. Следом за Москвой идут Санкт-Петербург, где выявлен 721 новый заражённый, и Московская область. Там коронавирусом заразились ещё 496 человек.

При этом в России за одни сутки выздоровели после лечения от COVID-19 12 844 человека. За всё время эпидемии врачи смогли вылечить 1 158 940 человек.

Скончались за последние 24 часа 320 человек. Всего в России от заражения коронавирусом умерли 26 589 человек.