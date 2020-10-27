Эксперт озвучил прогноз по курсу рубля к Новому году

Эксперт дал прогноз по курсу валют к Новому году Фото: REUTERS

К новому году курс доллара может превысить отметку в 80 рублей, а курс евро достичь отметки 94-95 рублей. Такой прогноз сделал Артем Тузов, исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал».

Эксперт отметил, что основными факторами, влияющими на изменение курса валют, по-прежнему останутся ограничения, связанные с пандемией, а также ситуация, связанная с выборами президента в США.

Большое влияние на рублю оказывает коронавирус: регистрируется все больше рекордов, страны вводят новые ограничения. Некоторые из них, например, Испания карантинные меры продлевают до весны, пишет «Российская газета».

В связи с этим усиливается мировой экономический кризис, снижается спрос на российское сырье, а также цены на нефть и газ.

Что касается президентских выборов в Америке – это ситуация нестабильности. Независимо от того, кто победит в гонке, рынки все равно подвергнутся определенному стрессу, считает Тузов.

Напомним, накануне, 26 октября, евро впервые за месяц опустился на торгах ниже отметки 90 рублей, передает телеканал «360».

При этом сегодня после еще некоторого падения, во время торгов на Московской бирже вновь наблюдается некоторый рост валют и снижение курса рубля, отмечает «Свободная пресса».