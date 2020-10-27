Шойгу назвал цели попыток "цветной революции" в Беларуси

Шойгу полагает, что США с помощью технологии "цветных революций" "целенаправленно нагнетают напряженность, расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытка проведения "цветной революции" в Беларуси была сделана ради срыва интеграции Союзного государства и внесения раскола в отношения с Россией.

Глава Минобороны также обратил внимание на то, что после неудачной попытки "цветной революции" в Беларуси последовали гибридная война и "беспрецедентное давление" Запада.

- Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь, - заявил Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси.

Он также заявил, что вместе с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным решительно осуждает подобные шаги и считает "неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран".

Сохранение надёжного союза и стратегического партнёрства с Беларусью Шойгу назвал особенно важным "в условиях сохраняющейся мировой нестабильности".