Вирусолог прокомментировал необходимость соблюдения масочного режима

Вирусолог прокомментировал необходимость масочного режима Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребназдор объявил о введении всеобщего масочного режима на территории России. Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, что такие меры необходимы, поскольку в стране решено было не объявлять массовый карантин.

По словам эксперта, пандемия еще продолжается, а значит соблюдать профилактические меры надо повсеместно.

«Санитарно-эпидемиологические органы пытаются ее (эпидемию – прим. ред.) уменьшить, сдержать с помощью таких мер. Решили сейчас отказаться от такого тотального карантина, значит, вместо него вводятся меры, которые могут в той или иной мере повлиять на эпидемию. Здесь вот федеральный масочный режим», — цитирует вирусолога телеканал «360».

Профессор добавил, что даже если маски помогут снизить заражаемость хотя бы вдвое – это уже тысячи россиян.

Введение новых мер на территории России прокомментировал также глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«Я полагаю, что те рекомендации, которые даются, даются не просто так. И лучше перестраховаться и с пониманием отнестись к введённым ограничениям», — цитирует депутата RT.

Напомним, ранее стало известно, что со среды, 28 октября, в России вводится всеобщий масочный режим. В Роспотребнадзоре пояснили, что индивидуальные средства защиты носить будет необходимо в тех местах, где одновременно могут находиться более 50 человек, передает Москва 24.