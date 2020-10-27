Роспотребнадзор допустил введение новых ограничений из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре допустили введение новых ограничений из-за коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России могут ввести новые ограничения по коронавирусу, если заболеваемость не пойдет на спад. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Если мы не справимся с этой фазой, то мы будем говорить о дополнительных ограничениях, - приводит ее слова РИА Новости.

Попова подчеркнула, что сейчас важно не допустить дальнейшего распространения инфекции. Для этого нужно носить маски, перчатки и соблюдать санитарные нормы.

Напомним, с 28 октября в России вводят всеобщий масочный режим. Это значит, что теперь граждане обязаны носить маски во всех местах массового пребывания, а также в лифтах и на парковках. Общественными местами считаются те помещения, где одновременно могут находиться более 50 человек.

Кроме этого, Роспотребнадзор рекомендовал запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и работу заведений общественного питания с 23:00 часов вечера до 6 часов утра. Позже в ведомстве пояснили, что это является только рекомендацией и остается на усмотрение регионов.