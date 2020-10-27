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Владимир Вдонин продолжает работу на благо жителей Пензенской области

Депутат регионального Законодательного Собрания, руководитель ОАО «Маяк» выделил деньги на поездку нижнеломовского коллектива на конкурс в Москву
Анна ЧЕРНАЯ
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Все обращения взяты на контроль. Фото из архива депутата

Все обращения взяты на контроль. Фото из архива депутата

15 октября народный избранник провел прием граждан в Нижнеломовском районе. В числе обратившихся к депутату была руководитель театра эстрадного танца «Тисп» Оксана Ежова.

- Наш ансамбль - активный участник и многократный победитель региональных творческих смотров «Сурская зима», «Траектория мысли», «Сурский край в танце», лауреат международных хореографических конкурсов АРТ ТРИУМФ и ArtConDANCE, - отметила она.

Коллектив попросил парламентария помочь с организацией поездки в Москву для выступления на конкурсе «Танцемания». Владимир Вдонин оперативно выделил необходимые финансовые средства.

По всем другим поступившим в ходе личного приема вопросам проведены консультации, отдельные обращения взяты на депутатский контроль.

После встречи с жителями Владимир Вдонин посетил нижнеломовскую школу, где ознакомился с работой интерактивного школьного телевидения, в организации которого оказывал помощь. Народный избранник встретился с учениками 10-11 классов. Во время круглого стола, который длился больше часа, ребята смогли задать интересующие их вопросы Владимиру Вдонину - как депутату регионального парламента и как руководителю ОАО «Маяк».