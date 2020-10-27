Психиатр назвала болезнь, при которой опасно сильно радоваться

Врач рассказала об опасности биполярного расстройства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если настроение меняется слишком резко от радостного и ликующего к апатии и хандре – это может быть симптомом серьезного психического заболевания. Об этом сообщила практикующий психиатр, нарколог, психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор Инна Зражевская. Медик отметила, что по таким симптомам врач может диагностировать у пациента биполярное расстройство.

По словам врача, люди с этим заболеванием весьма уязвимы. В частности, риск совершения суицида у людей с биполярным расстройством в 15 раз выше, чем у обычных людей. Мужчины с таким расстройством в два раза более склонны к алкоголизму, а женщины – в шесть раз.

«Установлено, что период здоровой полноценной жизни у лиц, страдающих БАР, короче на 12 лет, работоспособности — на 14 лет, продолжительность жизни меньше на девять лет, безработица в два раза выше, а развод или жизнь в одиночестве встречаются в два раза чаще», - цитирует профессора «Ридус».

Для того, чтобы людям с этим расстройством наладить нормальную жизнь, им необходимо вырабатывать устойчивые социальные ритмы. Кроме того, врач подчеркнула важность медикаментозного лечения и рекомендовала не пускать заболевание на самотек.