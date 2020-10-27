"Бавария" играет в Москве против "Локомотива". Фото: REUTERS

В Москве на поле стадиона "РЖД Арена" завершился первый тайм матча "Локомотив" - "Бавария". Поединок 2 тура Лиги Чемпионов проходит в отличной атмосфере. Победитель Лиги Чемпионов имеет преимущество в этом поединке, но хозяева поля могли уже на 2-й минуте забить гол усилиями Федора Смолова.

Однако ж на 13-й минуте после навеса гол в ворота "Локомотива" забил полузащитник Леон Горетцка. Для него этот мяч стал третьим подряд за "Баварию" в еврокубках. Первая половина встречи завершилась в пользу "Баварии" со счетом 1:0. В поединке наступил перерыв в 15 минут. После чего встреча будет возобновлена.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Лиги Чемпионов Локомотив - Бавария. Стартовый свисток поединка прозвучал в 20:55 по московскому времени.

Локомотив - Бавария 27 октября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура Лиги Чемпионов по футболу УЕФА