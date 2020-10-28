Врач рассказал, насколько коронавирус зависим от погодных условий

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире "Радио Комсомольская правда" рассказал, насколько коронавирус может быть зависим от погодных условий и при каких условиях распространения covid-19 ухудшается.

- Такая зависимость есть и она характерна для всех инфекций из группы ОРВИ, которые передаются воздушно-капельным путем. В холодную и ненастную погоду люди собираются в замкнутые помещения, коронавирусу открывается путь для скорейшего распространения там, где люди скапливаются. А как только погода улучшается, становится солнечная, либо летом теплая, либо зимой морозная, условия для его передачи как бы ухудшаются, - объяснил эксперт.