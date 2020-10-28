Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в начале ноября Фото: Иван ВИСЛОВ

В начале ноября россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. Об этом гражданам напомнили в Роструде.

В ведомстве отметили, что праздничный день в этом году выпадает на среду, а вторник, 3 ноября, является предпраздничным рабочим днем, поэтому его продолжительность будет сокращена на один час.

«Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня - 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября», - передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Напомним, следующая сокращенная рабочая неделя в текущем году ожидается в России только в конце декабря. В этом году 31 декабря выпадет на четверг и является сокращенным рабочим днем. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января в 2021 году. На работу нужно будет выйти 11 января.

Ранее россияне отработали короткую рабочую неделю в конце июня - начале июля, когда состоялись голосования по поправкам в Конституцию. Выходным днем было 1 июля.