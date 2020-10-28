"Следствие еще не закончено": Политтехнолог Виталий Шкляров выехал из Белоруссии

Виталий Шкляров Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Белоруссии удовлетворили ходатайство гражданина США, политтехнолога Виталия Шклярова на выезд из страны. Теперь он находится за границей. О том, какого прорыва удалось достигнуть "Комсомольской правде" рассказал его адвокат Антон Гашинский.

- Антон, позвольте вас поздравить! В деле Виталия Шклярова большой прорыв. Понимаю, вам это очень больших трудов стоило.

- Я думаю, что еще будут последствия, и дело еще не закончено.

- Но мы правильно прочитали, что он уже вылетел в Америку?

- Я точно могу сказать, что на территории Белоруссии его нет.

- Поняла.

-В любом случае, вы говорите, что дело еще не закончилось…

- Это что значит?

- Это значит, что следствие еще не закончено. И уголовное дело продолжается в отношении его. Мы написали ходатайство, разрешение на выезд за пределы территории республики Беларусь. Для того, чтобы повидаться с его семьей. И поправить свое здоровье. Это ходатайство было удовлетворено. Такое разрешение мы получили. В результате он получил возможность выехать.

Мама его сейчас находится в больнице, поэтому он принял решение это время потратить на то, чтобы встретиться со своей женой и сыном.

- Слушайте, это меняет дело.

- Он обязательно вернется.

- Какое разъяснение вы дали, что дело не закончено? Никакого вердикта нет. Просто такая мера по договоренности сторон.

- Конечно. Да, после звонка Помпео была достигнута договоренность, что его отпустят.

- А с Помпео, американская сторона, консул американский приезжал? Или каким образом, как были улажены эти формальности?

- Да, все было в лучшем виде сделано, не переживайте. Все знаю, все видел.

- Мы это узнали из Telegram-канала Алексея Венедиктова. Он там тоже каким-то образом задействован, получается?

- Не могу комментировать действия третьих лиц.

- Поняла. Вы по-прежнему остаетесь адвокатом, да? За этим делом следите? Я за каким0то комментарием еще могу к вам обращаться.

- Конечно. Без проблем.

- Там никаких следственных действий или судов, что-то вам не назначали еще?

- Пока не запланировано. Пока нет Виталия, следственные действия проводиться не будут без его участия.

- Уточнение. Американская сторона что-то взамен пообещала Белоруссии? Обычно бывает, что какой-то обмен заключенными или подобные вещи.

- Я не могу это комментировать.

- Поняла.

- Я не знаю. Я занимаюсь юриспруденцией.

- Поняла. Я не знаю, насколько это в вашей компетенции. А сам Виталий сейчас на связи? С ним…

- Нет.

Напомним, Шкляров был задержан в Гомеле 29 июля. Позже ему предъявили обвинение по части 1 статьи 342 «Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок».