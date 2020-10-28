Небензя ответил постпреду Германии в ООН цитатой из «Собачьего сердца»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя раскритиковал своего немецкого коллегу Кристофа Хойсгана за упоминание им New York Times и, ссылаясь на произведение Михаила Булгакова «Собачье сердце», порекомендовал ему не читать эту газету перед заседаниями СБ ООН по Сирии.

На прошедшем во вторник, 27 октября, заседании Совбеза ООН некоторые западные страны обвинили Россию в ударе по Идлибу. Постпред Германии указал на статью New York Times, которая написала о жертвах этой атаки среди мирного населения.

«Если это окажется правдой, это неприемлемо и это еще одно нарушение международного гуманитарного права», - заявил Хойсген.

В ответ российский постпред напомнил немецкому коллеге о повести «Собачье сердце», где описывается послереволюционное время, и профессор Преображенский, обедая со своим ассистентом призывает не читать советских газет.

«Он относится к старорежимной части общества. И он говорит своему помощнику: боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет, от них портится аппетит. Так что, боже вас сохрани, Кристоф, не читайте New York Times перед заседаниями Совета безопасности по Сирии», - посоветовал Небензя.