Ту-154 совершил последний гражданский перелет в России Фото: wikimedia.org

В среду, 28 октября, самолет Ту-154 совершил последний в России гражданский перелет, которым стал рейс лайнера авиакомпании «Алроса» из Якутии, города Мирного, в аэропорт Толмачёво в Новосибирск.

«Единственный из оставшихся в гражданской авиации России самолет Ту-154 выполнил свой заключительный рейс», - сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, где уточнили, что авиаперелет длился два часа, и судно доставило в Новосибирск 140 пассажиров.

Гендиректора авиакомпании "Алроса" Андрея Гулова пояснил, у данного лайнера заканчивается действие сертификата летной годности. После вывода из эксплуатации судно останется в аэропорту Толмачёво до принятия решения о его дальнейшей судьбе.

Этот лайнер, разработанные в конструкторском бюро Туполева в 1960-х годах, совершил первый полёт в октябре 1968 года, а эксплуатация судна началась в феврале 1972 года. Позже Ту-154 стал самым массовым советским реактивным среднемагистральным пассажирским самолётом